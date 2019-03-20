В Кузнецке отметили юбилей картинной галереи Александра Алферова (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области отметили десятилетие картинной галереи почетного гражданина города и основателя детской художественной школы Александра Алферова. Это событие совпало с переездом его экспозиции в другое здание. По новому адресу в галерее уже приняли первых посетителей.

Пожалуй, Александр Порфирьевич Алферов, — самый знаменитый и опытный кузнецкий художник. Его работы украшают стены Пензенской картинной галереи им. Савицкого и Саратовского художественного училища. Они есть в некоторых районных музеях, в собраниях российских и зарубежных коллекционеров. Но больше всего картин художника в самом Кузнецке.

Ряд работ Александр Алферов подарил городу. Теперь все они будут храниться в корпусе бывшего сельскохозяйственного техникума. Именно туда из старого аварийного здания переехала картинная галерея. Художник не скрывает своей радости и уже строит планы.

«Намечаются встречи с учащимися, студентами, жителями Кузнецка, ветеранами войны и труда. Приглашаю всех желающих», — сказал он.

Для Кузнецка Александр Алферов — личность поистине легендарная. В 1969 году мастер основал в городе детскую художественную школу и воспитал несколько поколений учеников. Также он известен как автор советского герба города и современного знака «Почетный гражданин города Кузнецка». Его он придумал за несколько лет до того, как сам приобрел этот статус.

«Его узнают на улице, он много сделал полезного для кузнечан, для их души, чувств, повлиял на формирование правильного, красивого воззрения на мир», — отметил епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.

Как отметили собравшиеся, работы художника проникнуты любовью к своей малой Родине и городу, в котором он живет. Однако помимо пейзажей Александр Алферов написал огромную галерею портретов кузнечан. На них изображены люди разных возрастов и профессий, ветераны Великой Отечественной, врачи, работники культуры и почетные граждане.

«Есть масса достойных людей, которых можно увековечить в портретах, а также исторических событий, которые касались страны и города. Это безграничное поле для деятельности, уверен, что наши художники проявят себя в этом отношении», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Из своих 82 лет более 60 Александр Алферов посвятил творчеству. На его счету — не один десяток работ. Сейчас почетный гражданин города активно занимается общественной деятельностью. Он проводит творческие встречи со школьниками и организует для всех желающих экскурсии, сообщает телеканал «Экспресс».