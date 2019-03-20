веснапришла. Пензенские автомобилисты жалуются на выбоины (видео)

В марте в лексиконе пензенских автомобилистов вновь появилось выражение «снег растаял вместе с асфальтом». Социальные сети пестрят фотографиями с хештегами «весна пришла» и «дороги смыло». Водители признают, что были годы и похуже, но все-таки некоторые участки магистралей областного центра выглядят угрожающе.

Традиционно с приходом весны на дорогах Пензы вместе со снегом исчезает и асфальт. Появившиеся выбоины тяжело преодолевает как крупногабаритный транспорт, так и легковушки. Водителям, проезжающим через Бакунинский мост, приходится практиковаться в упражнении «змейка». В ямах и весь путепровод, ведущий в район ГПЗ-24.

«Здесь более-менее прилично, можно ездить, на швах немного прыгаешь, но приемлемо», — сказал водитель Игорь.

«На Бакунинском мосту вообще покрытие отсутствует, яма на яме», — рассказал водитель Андрей.

Из-за них нередко случаются и дорожно-транспортные происшествия. Водители недоумевают: то ли некачественный был ремонт, то ли в городе слишком много машин, особенно большегрузных, которые то и дело разбивают дороги, но факт остается фактом.

«Дороги убитые. Каждый год только заплатки делают и все», — возмутился водитель Николай.

«Снег сошел, и асфальт вместе с ним растворился. Дорожники говорят, что ремонтируют покрытие, а ничего не делают», — сказал водитель Борис.

Тем временем в Пензе ведется ямочный ремонт. В первую очередь, силы брошены на те участки, где появились аварийные разрушения. По словам дорожников, они их выявляют каждый день.

В настоящее время проводится работа по гарантийным участкам с применением литой смеси. Также в рамках муниципального контракта устраняются разрушения с применением щебня, но в крайних случаях", — рассказал инженер отдела дорожно-мостового хозяйства и благоустройства департамента ЖКХ Пензы Евгений Колеганов.

В городской администрации сетуют на погоду, которая способствует разрушению дорог. Однако, говорят чиновники, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд.

«Мы видим ежегодную тенденцию к снижению объема мелкоямочного ремонта. Если весной 2017 года на улично-дорожной сети было зафиксировано порядка 86 тысяч квадратных метров разрушения, это до начала реализации программы «Безопасные и качественные дороги», то по итогам двух лет мы снизили количество ям до 28,5 тысяч квадратных метров», — прокомментировал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

В 2019-м литым асфальтом отремонтировали почти 2000 квадратных метров дорог. До конца марта дополнительно приведут в порядок еще 1000 квадратных метров. Что касается Измайловского путепровода, то им займутся в конце лета — начале осени. О ремонте асфальта на Бакунинском мосту пока не сообщается, сообщает телеканал «Экспресс».