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Бизнесменам запретили открывать магазин у сквера «Три гвоздики»

21 марта в 14:02 292 просмотра
, которые приобрели здание на улице Карпинского, у сквера «Три гвоздики», запретили вводить его в эксплуатацию.

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Бизнесменам, которые приобрели здание на улице Карпинского, у сквера «Три гвоздики», запретили вводить его в эксплуатацию.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, предприниматели обратились в горадминистрацию за разрешением на ввод здания в эксплуатацию. Но в мэрии им отказали. Оказалось, что у бизнесменов не было разрешения на строительство и заключения органа государственного строительного надзора.

Бизнесмены решили оспорить это решение, так как, по их мнению, оно незаконно и нарушает их права на предпринимательскую деятельность. Однако суд отклонил их требования.

В результате разрешение на ввод в эксплуатацию незаконной постройки коммерсантам не выдали. Решение не вступило в законную силу.


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