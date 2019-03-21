В Пензенской области в преддверии паводка выявили ряд «дырявых» плотин

«На данный момент обследовано 15 гидротехнических сооружений, не очень хорошее состояние ГТС — в Мокшанском районе на реке Азясь, в Наровчатском районе. Это было выявлено на прошлой неделе.

На этой выезжали в Бессоновский и Пензенский районы. В первом муниципальном образовании, как обычно, Мастиновский пруд в не очень хорошем состоянии, но вода проходит через обводной канал. Нельзя сказать, что все хорошо, но более-менее что-то сделано. В Пензенском районе — Левашовский пруд и Колюпановский. На первом были проблемы, но там устранили ее, спуск воды приоткрыт, его надо контролировать. На Колюпановском были размывы под водосбросным сооружением, ремонт проведен. Вода спущена процентов на 20. Но в паводок будет переполнение и начнется автоматический водосброс», — сообщил Денис Дерин.

Он добавил, что в Пензенском районе также выезжали на реку Урлейку. Смогли там осмотреть только одно ГТС, до второго не доехали, потому что не прочищена дорога.

«Представитель администрации района на объекты не выезжал с нами», — подчеркнул государственный инспектор.

Представитель администрации Пензенского района сообщил, что ответственный для этой работы был назначен, ему выделили машину. Почему сотрудник не поехал — неизвестно. Он обещал разобраться в случившемся и прочистить дорогу до плотины. Начальник областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин потребовал уже к вечеру сообщить о проделанной работе.

«В Шемышейском районе были разрушены два ГТС, к ним проехать так же не смогли, но, по словам собственника, эти дамбы не восстанавливали. Выезды продолжатся», — заключил Денис Дерин.

Михаил Панюхин, обращаясь к главам администраций районов, поручил им оперативно решить вопрос с прочисткой дорог к прудам.

«Получается, больше всего проблем — с Пензенским районом. Вы и в прошлом году нам проблемы доставили с прудами. Называйте фамилии. Народ должен знать своих героев, тех, кто их топит. В прошлом году подтопило Старозахаркинский сельсовет в Шемышейском районе. Тогда справились, но ради чего — чтобы предприниматель, который зарабатывает на этом деньги, не выполнял правила содержания ГТС? Люди из-за него должны ликвидировать последствия. Вы считаете, что это правильно? Призывайте к порядку, обращайтесь в прокуратуру. Кто обращался к прокурорам?» — возмутился Михаил Панюхин.

На его последний вопрос подняли руки представители Городищенского и Сердобского районов.

«У остальных, я так понимаю, все хорошо. Имейте в виду: отвечать будете персонально. Все поручения записаны, не дай Бог что произойдет, — лично будете отвечать за то, что не приняли мер», — подчеркнул начальник областного УЖКХ и ГЗН.