Пока пензенец лежал в больнице, его квартиру «облюбовал» незнакомец

В Пензе задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном проникновении в квартиру на улице Ворошилова.

Местные жители сообщили полицейским, что увидели мужчину, который залез в квартиру на первом этаже через разбитое окно. На место приехали патрулирующие улицу росгвардейцы.

Соседи рассказали, что хозяин жилища лежит в больнице, поэтому квартира сейчас пустует. Стражи порядка заглянули в окно и заметили притаившегося человека. Сотрудники правоохранительных органов подозвали его, и мужчина вылез на улицу, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензенец пояснил, что проник в пустую квартиру, чтобы переночевать. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским.