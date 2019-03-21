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Пока пензенец лежал в больнице, его квартиру «облюбовал» незнакомец

21 марта в 14:15 254 просмотра
, которого подозревают в незаконном проникновении в квартиру на улице Ворошилова.

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В Пензе задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном проникновении в квартиру на улице Ворошилова.

Местные жители сообщили полицейским, что увидели мужчину, который залез в квартиру на первом этаже через разбитое окно. На место приехали патрулирующие улицу росгвардейцы.

Соседи рассказали, что хозяин жилища лежит в больнице, поэтому квартира сейчас пустует. Стражи порядка заглянули в окно и заметили притаившегося человека. Сотрудники правоохранительных органов подозвали его, и мужчина вылез на улицу, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензенец пояснил, что проник в пустую квартиру, чтобы переночевать. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области.

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