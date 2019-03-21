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Во всех школах Пензенской области создали волонтерские объединения

21 марта в 14:49 244 просмотра
, что добровольческим движением охвачены все образовательные организации региона.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что добровольческим движением охвачены все образовательные организации региона.

«Важно, чтобы учащиеся были заняты в различной социально-полезной деятельности, в проектах экологических, патриотических и др.», — написал он в Twitter.

Поручение создать волонтерские отряды глава региона дал в конце января. Иван Белозерцев также рассказал о решении разработать порядок поощрения добровольческих отрядов для популяризации их деятельности.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA/status/1108659372299878400/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbelozercevia

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