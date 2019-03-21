Во всех школах Пензенской области создали волонтерские объединения

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что добровольческим движением охвачены все образовательные организации региона.

«Важно, чтобы учащиеся были заняты в различной социально-полезной деятельности, в проектах экологических, патриотических и др.», — написал он в Twitter.

По моему поручению во всех образовательных организациях области созданы добровольческие объединения учащихся. Направления их деятельности различные. Важно, чтобы учащиеся были заняты в различной социально-полезной деятельности, в проектах: экологических, патриотических и др. pic.twitter.com/mIWSBN6vzh — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 21 марта 2019 г.

Поручение создать волонтерские отряды глава региона дал в конце января. Иван Белозерцев также рассказал о решении разработать порядок поощрения добровольческих отрядов для популяризации их деятельности.