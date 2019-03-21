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Пензенская область не попала в зону риска по паводку

21 марта в 15:28 214 просмотров
«Российской газете» глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

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В 2019 году в России не ожидают массовых наводнений из-за весеннего паводка. Однако ситуация в ряде регионов вызывает опасения. Такие субъекты назвал «Российской газете» глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

По его словам, вероятность образования опасных заторов льда при вскрытии рек и подъеме уровня воды сохраняется в Карелии, Башкирии, Якутии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской и Саратовской, Новосибирской, Тюменской областях и южной половине Камчатского края.

По словам Дмитрия Кириллова, реки там находятся в зоне риска не только из-за особенностей географического положения. Так, в Якутии толщина льда на реках заметно больше нормы.

Пензенскую область в числе проблемных субъектов не назвали. В настоящее время в регионе паводок еще не начался. Для подъема воды в реках плюсовые температуры должны держаться 10 дней. Пока, по словам руководителя регионального Гидрометеоцентра Валентины Неворотовой, погода играет на руку пензенцам: ночные заморозки сменяются потеплением днем, а почва успевает оттаивать.

Напомним, в распоряжении редакции имеется карта мест, которые может затопить из-за подъема рек, она размещена ЗДЕСЬ.


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