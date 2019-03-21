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У пензенских пчеловодов появится профессиональный праздник

21 марта в 15:52 208 просмотров
, которые собираются внести в закон об отрасли пчеловодства.

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В министерстве сельского хозяйства Пензенской области обсудили изменения, которые собираются внести в закон об отрасли пчеловодства.

Так, участники во главе с первым зампредом областного правительства, министром сельского хозяйства Андреем Бурлаковым обсудили необходимость ветеринарно-санитарных паспортов, которые должны быть у каждой пасеки, вопросы взаимодействия печеловодов и местных властей, важность регистрации в системе «Меркурий» и т. д.

Кроме того, как сообщает пресс-служба минсельхоза, на совещании было принято решение об обозначении 14 августа Днем пчеловода.

Ранее о том, что отрасль надо поддерживать, говорил губернатор Иван Белозерцев. Так, с 2019 года пензенские производители меда смогут получить сразу несколько видов грантов. Размер максимально гранта — полтора миллиона рублей.


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