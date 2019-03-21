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«Метро строят». В Кузнецке огромный кусок асфальта ушел под землю

21 марта в 16:30 186 просмотров

Жители города Кузнецка Пензенской области сообщили в Сети об гигантской дыре в асфальте.

Пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фотографию ямы. Он рассказал, что огромная выбоина появилась на улице Стекловской.

Пользователи в комментариях удивились, почему асфальт такой тонкий и под ним нет щебня.

«Толщина асфальта два сантиметра?» — удивился подписчик Николай.

«Асфальт, а под — ним песок, это — нормально? Где щебень?» — отметил Алексей.

Местные жители также пошутили, что, скорее всего, это рабочие начали строить метро.

«Ура, у нас строят метро», — написал местный житель Дмитрий.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/podslushanokuzneck

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