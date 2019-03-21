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Курс доллара опустился ниже 64 рублей

21 марта в 17:40 98 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 22 марта.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 64,2803 руб. до 63,7420 руб., а курс евро — с 72,9389 руб. до 72,7870 руб.

Золото будет стоить 2 699,61 рублей за грамм, серебро — 31,40, платина — 1 780,89, палладий — 3 287,16 руб./гр.


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