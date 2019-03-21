Погиб мужчина. Стали известны подробности жуткого ДТП под Пензой

В Городищенском районе Пензенской области днем 21 марта произошла авария с участием большегруза. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили подробности.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в 13.30 на 712 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись фура MAN под управлением 51-летнего водителя и автомобиль Kia Ceed, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. Кроме того, 46-летнюю женщину, которая находилась на пассажирском сидении иномарки, с множеством повреждений доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Фотографии и видеозапись случившегося можно посмотреть здесь.