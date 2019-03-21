Пензенцев предупредили о лжепрокурорах

В Пензенской области орудуют мошенники, которые представляются сотрудниками прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мошенники просят перечислить им деньги, пополнить баланс мобильного телефона, доставить продукты и дорогостоящий алкоголь.

«Прокуратура области призывает граждан проявлять бдительность и не реагировать на подобного рода уловки мошенников», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе посоветовали сообщать о таких случаях в полицию.

Напомним, ежегодно жертвами мошенников становятся десятки тысяч человек. Топ новых мошеннических схем можно узнать здесь.