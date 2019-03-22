Пензенские машинисты регулярно отрабатывают возможные ЧП на дороге (видео)

В России увеличилось число ДТП на железной дороге. Только на Куйбышевской магистрали за два месяца произошло девять аварий. Для сравнения — за аналогичный период 2018 года их было всего две. Происшествия на железнодорожных путях были и в Пензенской области. Во всех случаях виноваты в ДТП именно пешеходы и автомобилисты. Всех машинистов поездов готовят к таким чрезвычайным ситуациям.

Автомобили выезжают на ж/д переезды, игнорируя запрещающие сигналы светофора. Люди перебегают железнодорожные пути прямо перед прибывающим поездом, думая, что успеют. Желание сэкономить время часто заканчивается трагедией. Ежегодно в России под колесами поезда погибают 100 человек.

«Недавно был свидетелем случаz, когда на переходе «Сюзюм-Кузнецк» на 822 километре молодой человек бросился под поезд. Не погиб, но травмировался, теперь инвалид», — рассказал машинист поезда Николай Быков.

Машинисты регулярно отрабатывают на специальном тренажере действия во время возможных происшествий на железной дороге. Невзирая на опыт и стаж, у них у всех практически каждый день проходят занятия по техническому обучению. Однако, пожалуй, нет такого машиниста поезда, который не попадал в нестандартные ситуации. На каждого авария влияет по-разному. Если машинист стал участником ДТП, и тем более, если под колесами поезда погиб человек, с ним будут работать психологи.

«Выясняем, как они переживали, что чувствовали. Необходимо узнать, с чем работать. Помимо этого, они проходят расширенное психофизиологическое обследование», — рассказала психолог локомотивного депо Пензы Аделина Зарипова.

Перед тем, как машинист и его помощник уходят в рейс, они должны пройти жесткую проверку. Для начала — инструктаж по технике безопасности, в том числе — антитеррористической. Обязательно нужно ознакомиться с информацией на специальном стенде.

Затем локомотивная бригада проходит предрейсовый медицинский осмотр. Машинистам измеряют давление, пульс, проверяют на алкоголь. Перед поездкой им нельзя пить даже кофе.

«У них существуют индивидуальные параметры давления и пульса, если будет незначительное повышение, то работник отправляется на повторный осмотр. Обязательно спрашиваем, есть ли жалобы на самочувствие, достаточно ли отдыхает бригада», — сказала фельдшер локомотивного депо Пензы Татьяна Павлова.

Однако, по статистике, в ДТП на железной дороге виноват не машинист. На Куйбышевской магистрали причиной всех девяти аварий, которые произошли за два месяца 2019 года, стала неосторожность автомобилистов и пешеходов. Последнее происшествие в Пензенской области случилось в начале марта. Недалеко от станции «Грабово» перед прибывающим грузовым поездом на железнодорожный переезд выехал трактор. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, сообщает телеканал «Экспресс».