Губернатор поручил усилить профилактическую работу с молодежью (видео)

В областном правительстве назвали районы, где зафиксировано больше всего преступлений, совершенных подростками. В список попали Башмаковский, Каменский, Колышлейский, Пензенский и Спасский районы. Количество детей, которые состоят на профилактическом учете, не уменьшается, а в отдельных образовательных организациях — растет. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить профилактическую работу с молодежью.

Как можно чаще говорить с ребенком и проводить с ним больше времени — таким стал основной посыл совещания в областном правительстве, на котором обсудили профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Одно из направлений — развитие кружков и секций. Творчеством и спортом занимаются около 80 тысяч детей и подростков, из них 98 человек состоят на учете подразделений по делам несовершеннолетних.

«В 2018 году было создано восемь футбольных классов, мальчики собраны, закреплен тренер. На это выделили областные средства. В них занимаются ребята из семей, которым трудно воспитывать детей», — рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«Если бы вы сказали 208 или 308 классов по футболу открыты, я бы понял, что проведена определенная работа, а восемь — это ни о чем. Когда новые методики будут внедряться в школах? Когда начнете работать? Говорите, что в группу риска по Пензенской области входят 127 человек, сомневаюсь, что это так», — возмутился губернатор.

По словам специалистов, в регионе к совершению преступлений склонны свыше 1000 подростков. Только с начала 2019 года было зафиксировано 202 случая нарушения закона. И это по мнению Ивана Белозерцева, результат недоработки чиновников на местах. Губернатор потребовал от глав администраций занять детей. Самые неблагополучные районы по детской преступности — Башмаковский, Колышлейский, Пензенский, Спасский и Каменский.

«Встречаюсь с проблемными ребятами и семьями и лично, начиная сентября, определил нескольких детей в секцию бокса и дзюдо. Проводим выездные заседания», — рассказал глава администрации Каменского района Пензенской области Сергей Юркин.

В ближайшее время главам муниципалитетов поручено встретиться со всеми проблемными подростками. Областному министерству образования — плотнее работать с психологической службой, которая создана в регионе.

«Не заявительный характер должен быть. То есть ребенок пришел, сказал, что у него проблема, и психолог начинает работать. Он должен вместе с учителем видеть переживание ребенка, его изменения в поведении», — сказал губернатор.

В преддверии весенних каникул глава региона напомнил также о законе Пензенской области, согласно которому после 22.00 зимой и после 23.00 в летний период ребенок может находиться на улице только в сопровождении взрослых, сообщает телеканал «Экспресс».