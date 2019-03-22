В Пензенском госуниверситете прошли соревнования по борьбе куреш (видео)

21 марта в России и во многих странах Азии встречают Новый год. Праздник прихода весны, Навруз, в Пензенском госуниверситете отмечают согласно всем традициям. В преддверии ежегодного национального фестиваля, три десятка иностранных студентов приняли участие в соревнованиях по борьбе куреш.

Без этого развлечения, которое зародилось в Узбекистане более 3000 лет назад, и сегодня не обходится ни одно крупное торжество. В праздник прихода весны Навруз иностранные студенты выясняют кто сильнее. Турнир по борьбе куреш стал четвертым по счету.

«Эта борьба объединяет Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан. Везде есть ее разновидности, но представители хорошо понимают, о чем идет речь, поэтому могут участвовать. Когда мы только начинали, это были опытные шаги, ну а теперь собралась очень сильная судейская команда», — рассказал начальник управления международного образования ПГУ Дамир Салдаев.

Во время поединка борцы держат друг друга за пояс и с помощью различных приемов пытаются положить соперника на татами. У кого-то на то, что бы сбить противника с ног уходят секунды, а вот Мухаммаду Холову на это потребовалось практически все время схватки. Он занимается борьбой куреш всего год, до этого увлекался самбо и смешанными единоборствами.

«Соперник был сильный, поэтому немного затянулся бой. У него защита нормальная. В Таджикистане большинство парней занимается борьбой. Для меня она находится на третьем месте в жизни, но без нее никак», — рассказал он.

В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов. А вот болельщиков было еще больше. Каждый старался поддержать борцов аплодисментами, свистом и кричалками, а заодно поближе познакомиться с этим боевым искусством.

«Зрелищный спорт, мы не знал о таком. У себя на Родине занимался дзюдо и самбо», — сказал студент ПГУ из Таджикистана Аваз Аскаров.

«Раньше занимался боксом, а с таким видом спорта впервые сталкиваюсь, просто пришел друзей поддержать», — рассказал студент ПГУ из Таджикистана Акмал Шарипов.

Соревнования по куреш — это только начало университетских празднований, посвященных Наврузу. 22 марта студенты примут участие в фестивале национальной кухни (0+). Гостям праздника предложат выбрать самое вкусное блюдо от иностранных поваров, сообщает телеканал «Экспресс».