В Пензе ремонт улицы Чаадаевой планируют завершить до конца года (видео)

Улицу Чаадаева ждет реконструкция. Ее первый этап планируют выполнить до конца 2019 года. Причем изменения коснутся не расширения проезжей части или увеличения пропускной способности, а оборудования магистрали ливневками. Об этом в эфире радио «Эхо Пензы» рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

«Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию данной дороги. Первый этап — от Сурского моста до улицы Дружбы — должен быть готов к концу 2019 года. Будем думать, чтобы начало реконструкции дороги включить в программу «Безопасные и качественные дороги» на 2020 год», — рассказал Юрий Ильин.

Также заместитель главы администрации рассказал о планах по ремонту Бакунинского моста. Его реконструкция рассчитана на три года. В 2019-м в коммунальщики будут работать с инженерными сетями. Причем закрывать мост для движения транспорта в 2019 году не планируют, сообщает телеканал «Экспресс».