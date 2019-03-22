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В Пензе ремонт улицы Чаадаевой планируют завершить до конца года (видео)

21 марта в 20:11 332 просмотра
, а оборудования магистрали ливневками. Об этом в эфире радио «Эхо Пензы» рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

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Улицу Чаадаева ждет реконструкция. Ее первый этап планируют выполнить до конца 2019 года. Причем изменения коснутся не расширения проезжей части или увеличения пропускной способности, а оборудования магистрали ливневками. Об этом в эфире радио «Эхо Пензы» рассказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

«Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию данной дороги. Первый этап — от Сурского моста до улицы Дружбы — должен быть готов к концу 2019 года. Будем думать, чтобы начало реконструкции дороги включить в программу «Безопасные и качественные дороги» на 2020 год», — рассказал Юрий Ильин.

Также заместитель главы администрации рассказал о планах по ремонту Бакунинского моста. Его реконструкция рассчитана на три года. В 2019-м в коммунальщики будут работать с инженерными сетями. Причем закрывать мост для движения транспорта в 2019 году не планируют, сообщает телеканал «Экспресс».


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