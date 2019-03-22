Пензенцы сняли на видео полыхающую машину

В ночь на 22 марта на улице Новоказанской в Пензе вспыхнул автомобиль.

Пользователи опубликовали фото и видео с места событий в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». По информации очевидцев, загорелась машина, припаркованная напротив дома № 2а по улице Новоказанской. На кадрах видно, как огонь полностью охватил авто, валит густой черный дым, также слышны хлопки.

Пензенцы сообщили, что удалось оперативно отогнать соседние автомобили, однако это сделали не все. Огонь повредил рядом стоящую машину. Из людей никто не пострадал.

Официальной информации о произошедшем нет.