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В России намерены продлить заморозку цен на бензин до лета

22 марта в 09:11 42 просмотра
(бензин и дизель), сообщил «Известиям» вице-премьер Дмитрий Козак.

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Правительство России приняло решение продлить на три месяца соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо (бензин и дизель), сообщил «Известиям» вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, это необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефтепродуктов, которым заменят заградительные пошлины. С нефтяниками этот вопрос обсудят на следующей неделе.

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что такие действия обусловлены желанием властей подстраховаться на случай роста экспортных котировок.
При этом рыночных причин для такого шага нет — цены на заправках ниже установленного предела.

«Рынок нормально функционирует, а большинство потребителей уже запаслись нефтепродуктами впрок на случай возможного роста цен. Многие нефтехранилища и нефтебазы стоят, заполненные доверху», — отметил управляющий партнер одной из нефтяных компаний Максим Дьяченко.


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