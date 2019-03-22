Российским министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных

Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять без использования денег, сообщают «Известия».

Отмечается, что этот шаг поможет снизить объемы финансовых поощрений госслужащих, улучшить деятельность госаппарата, а также сделать госслужбу более желанной работой.

В первую очередь, речь идет о почетных грамотах, поощрениях правительства или президента, присвоении почетных званий и награждениях знаками отличия, орденами и медалями.

Нематериальным поощрением также может стать публичная похвала, поздравления с праздниками, бесплатное обучение или размещение на доске почета в министерстве.

Рекомендации Минтруда будут касаться чиновников, которые работают в федеральных министерствах и ведомствах или же в правительствах регионов. Методичку министры и губернаторы получат до конца июня 2019 года.