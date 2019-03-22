По словам Сергея Трубицына, есть несколько вариантов развития ситуации с региональными каналами в условиях «цифры».

«Оптимальным с технологической точки зрения, да и с точки зрения здравого смысла, было бы развертывание отдельного регионального цифрового мультиплекса. […] Многие каналы, не вошедшие в федеральные, выражают готовность занять место в нашем региональном мультиплексе, если таковой будет создан. Высокие стоимости построения действующей цифровой сети не могут служить аналогом, поскольку современные технологии позволяют существенно (на порядок) снизить как затраты на построение сети, так и на ее эксплуатацию.

Декларируемое отсутствие частот выглядит полной профанацией, поскольку важнейшей целью цифровизации эфирного телевизионного вещания как раз и являлось освобождение частотного ресурса», — сказал он в интервью порталу «Весть.News».

Более того, продолжил Сергей Трубицын, опыт европейских стран показывает, что востребованными оказываются не только региональные, но даже муниципальные, локальные мультиплексы.

«Другим, возможно, вынужденным, путем может стать рассматриваемый сейчас вариант частичного включения отдельных региональных программ в состав одной из программ действующего мультиплекса в ограниченном временном отрезке. Этот путь ущербен по своей сути, но, к сожалению, формалистика принятия решений по-прежнему довлеет над структурами, принимающими решения, что в очередной раз преобразует передовое решение в технологический тормоз», — отметил он.

Наличие «21 кнопки», по словам Сергея Трубицына, помогает, но не может решить проблему.

«К сожалению, 21-я кнопка пока не реализована в эфирных сетях. Появление других региональных обязательных каналов, несомненно, было бы положительным фактором. Однако мы должны понимать, что бесплатное включение дополнительных каналов в состав кабельных программ является затратным для кабельных операторов, чем не следует злоупотреблять. Оптимальным было бы все-таки реализовать эфирное цифровое вещание в регионах, которые окажутся готовы технологически и организационно», — подчеркнул Сергей Трубицын.

Напомним, каналы субъектов не попали в цифровые мультиплексы. Судьбу регионального ТВ регулярно обсуждают на всех уровнях власти. Представители каналов просят создать отдельный блок, однако пока им предлагают только «врезки» на ОТР. Так как они платные, региональные компании не смогли бы их потянуть. 21 марта директор дирекции технической поддержки и IT-технологий «ОТР» Павел Ожиганов сообщил в Facebook о том, что на «врезки» выделят федеральные деньги.