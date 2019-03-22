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Федор Бондарчук станет ведущим нового проекта РЕН ТВ

22 марта в 10:14 230 просмотров
«Как устроена Вселенная» (16+), ведущим которого выступит известный актер и кинорежиссер.

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Телеканал РЕН ТВ представит документальный цикл «Как устроена Вселенная» (16+), ведущим которого выступит известный актер и кинорежиссер.

1 апреля на РЕН ТВ состоится премьера цикла программ «Как устроена Вселенная» с Федором Бондарчуком. Новый проект, который раскроет главные тайны космоса, стал результатом совместной работы РЕН ТВ и Discovery.

В 2017 году РЕН ТВ и Discovery договорились о долгосрочном сотрудничестве, первым результатом которого стал показ одноименного проекта с ведущим Константином Хабенским. Цикл программ «Как устроена Вселенная» с Хабенским пользовался большой популярностью у зрителей канала, поэтому руководством было принято решение развивать и усиливать сотрудничество с Discovery в области совместного производства контента. Результатом и логическим продолжением этого сотрудничества стала новая коллаборация телеканалов, ведущим которой стал Федор Бондарчук.

В новом проекте РЕН ТВ зрители смогут не только узнать все о главных теориях о процессах Вселенной, но и наглядно увидеть космические процессы с помощью грандиозной компьютерной графики. Ведущие специалисты со всего мира расскажут о том, что могло повлиять на формирование жизни во Вселенной, и являемся ли мы единственной формой живых существ; какую роль в этом могли сыграть астероиды, которые бомбят нашу планету миллиарды лет; как именно появляются галактические огнеметы, и чем грозит гамма-облучение нашей планете. Ведущий проекта Федор Бондарчук приглашает в путешествие по просторам галактики — чтобы вы могли увидеть все своими глазами.

«Человечество мечтает о дальнем космосе, о колонизации других галактик. Но при этом мы точно не знаем, сколько планет в нашей родной солнечной системе. Во Вселенной еще много мрачных загадок, поэтому вместе со зрителями РЕН ТВ мы отправимся в захватывающее путешествие по космосу и постараемся найти ответы на главные вопросы», — рассказал Федор Бондарчук.

Новый документальный проект «Как устроена Вселенная» будет идти с 1 апреля, пн-чт, в 15.00 на РЕН ТВ.


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