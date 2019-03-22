«МегаФон» стал стратегическим партнером российского футбола

Соглашение подписали президент РФС Александр Дюков и генеральным директором ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян.

Документ предусматривает совместную деятельность РФС и «МегаФона» по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнерских проектов, в том числе традиционных всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», а также продвижение новых стратегических инициатив.

«В футбол гоняют во дворе мальчишки, играют на стадионах профессиональные команды, его смотрят по телевизору и в интернете. Это эмоции и переживания игроков, тренеров и болельщиков. А «МегаФон» помогает транслировать эти эмоции при помощи самого быстрого мобильного интернета и наших лучших цифровых сервисов. Летом мы стали частью сумасшедшего по энергетике праздника — Чемпионата мира по футболу. «МегаФон», выступив техническим партнёром «Национального Центра Информатизации», построил инфраструктуру и обеспечил бесперебойную связь для всех участников и болельщиков. С РФС нас связывают давние партнерские отношения. Мы много лет работаем над популяризацией футбола, разрабатываем сервисы для болельщиков, проводим масштабный турнир среди команд для воспитанников детских домов и школ-интернатов. «МегаФон» рад выступать телеком партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола», — рассказал генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

«Российский футбольный союз и «МегаФон» уже имеют многолетний позитивный опыт сотрудничества. Мы рады, что ведущая телекоммуникационная компания страны оказалась заинтересована не только в продолжении, но и в расширении партнерства с РФС. МегаФон активно участвует в развитии футбола — спорта номер один в стране. Мы же, со своей стороны, уверены, что сотрудничество с РФС позволит компании эффективно решать задачи в рамках своей маркетинговой стратегии», — отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

В 2019 году «МегаФон» и Российский футбольный союз проведут очередные Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Команды, одержавшие победу в региональных отборочных этапах, продолжат борьбу за главный приз. В Поволжье II этап турнира состоится в Волгограде с 14 по 17 апреля 2019 г. На поле стадиона «Динамо» встретятся 16 команд из 9 субъектов РФ. Пензенскую области на турнире представит команда из Неверкинской школы-интерната.