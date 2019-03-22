К вопросу о поддержке культуры на селе

Пенсионерка из Наровчата Татьяна Мокроусова всю жизнь проработала в сфере культуры района. И как рядовой специалист, и на руководящих должностях. Начинала она в благодарные для сферы культуры 80-е, а в безденежные 90-е ей пришлось принимать ответственные решения. С благодарностью вспоминает своих непосредственных руководителей, в том числе Евгения Семеновича Попова — начальника управления культуры Пензенского облисполкома, а затем — главу департамента культуры администрации области, первого регионального министра культуры.

Вспоминает, как строили районный дом культуры — было очень трудно, но интересно, да и время-то какое было — молодость!

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На пенсию Татьяна Михайловна ушла рано — в 55 лет. Говорит, по-другому на тот момент было невозможно — семейные обстоятельства, а больше мы и не расспрашивали. Но своих не бросает — принимает активное участие в постановках самодеятельного театра, в организации культурных мероприятий райцентра.

«Если приглашают — обязательно прихожу, как же я могу отказать», — говорит Татьяна Мокроусова.

Были времена, когда наровчатская «районка» публиковала о работе Мокроусовой и большие материалы, сейчас же это небольшие корреспонденции.

Вот что сообщали «Наровчатские новости» в декабре 2017 года:

«Жительница Наровчата Татьяна Мокроусова передала в фонды музея документы из семейного архива. В их числе — партийный билет Марии Свищевой, профсоюзный билет Михаила Свищева, педагога, бывшего директора Наровчатской средней школы, участника Великой Отечественной войны, мандаты делегатов районной партийной конференции.

Документы рассказывают об общественной деятельности активистов Наровчатского района.

Татьяна Мокроусова много лет проработала в сфере культуры. Ее родословная связана с именем известной поэтессы Пензенского края Матрены Смирновой. 22 ноября Татьяна Мокроусова была в составе делегации Наровчатского района на «Смирновских чтениях» в селе Русский Ишим Городищенского района. Мероприятие включало литературный конкурс, мастер-классы, праздничный концерт, на котором звучали песни на слова Матрены Смирновой, посещение музея. Татьяна Мокроусова поделилась воспоминаниями о знаменитой родственнице и передала в музей семейные реликвии…»

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А вот о проблеме, с которой столкнулась в начале года Татьяна Мокроусова и еще 8 бывших работников сферы культуры Наровчатского района «районка», увы, не напишет.

«С 2006 года я ежемесячно получала небольшую сумму в качестве компенсации за коммунальные услуги, — рассказывает Татьяна Михайловна. — Сначала гасили проценты платы за газ, а потом установили твердую сумму в 300 рублей в месяц. Деньги, конечно, небольшие, но для Наровчата, для наших пенсий в 8−9 тысяч рублей в месяц, помощь была заметная. А с 1 января этого года доплату отменили. Я, было, пошла по кабинетам спросить, а меня огорошили, мол, у работников культуры и без того зарплата большая, так что никаких надбавок. Но мы же не работники, мы — пенсионеры сферы культуры района…»

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10 марта 2006 года Собранием представителей Наровчатского района было принято решение № 273−44/1 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории муниципального образования «Наровчатский район». Иными словами, за счет, подчеркиваем, РАЙОННОГО БЮДЖЕТА отдельным специалистам, в том числе вышедшим на пенсию, частично компенсировались расходы по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

На последней сессии Собрания представителей Наровчатского района прошлого года депутатами было принято решение «О признании утратившим силу решений Собрания представителей Наровчатского района Пензенской области», в том числе и решения от 10.03.2006 № 273−44/1.

Таким образом, районный бюджет стал ежемесячно экономить…

По словам Татьяны Мокроусовой, таких же, как она, получателей районной доплаты по Наровчатскому району, — всего 9 человек. Выходит, предположительная экономия на выплатах пенсионерам от наровчатской сферы культуры составит 2,7 тысяч рублей в месяц.

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По словам Мокроусовой, с начала года она обивает пороги высоких кабинетов, правда, пока на районном уровне. Говорит, кто же, если не я — остальные получатели выплат живут за пределами районного центра — им в Наровчат не наездиться.

По ее обращению прокуратура провела проверку и нарушений не нашла…

В середине февраля была на приеме у депутата Законодательного собрания Владимира Вдонина.

«Он сказал: «Будем разбираться». Все разбирается», — рассказывает Татьяна Мокроусова.

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Мы предпринимали неоднократные попытки выяснить причину изменения отношения чиновников Наровчатской районной администрации к бывшим работникам районной сферы культуры. По телефону. Однако ответа на, казалось бы, простой вопрос: «Решили районные власти сэкономить или есть у отмены выплат какая иная причина?», так и не услышали.

Может быть, ответят после прочтения этого материала?

Дмитрий Гулин

«Новая социальная газета»