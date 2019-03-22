Пензячку спасли от гибели в крымских горах

Жительница Пензы потерялась во время туристического похода в горах Крыма.

Как сообщили в пресс-службе «Крым-Спас», пензячка вместе с жителем Московской области заблудилась во время спуска с горы Ай-Петри. Сигнал от туристов поступил 21 марта в 18.50.

Пострадавшие рассказали, что спускались с Ай-Петринского плато по Ставрикайской тропе, сбились с маршрута и попали на труднопроходимый скальный участок. Двигаться дальше самостоятельно они не смогли.

На помощь им прибыли пять спасателей. Они доехали до поселка Охотничье, а затем пересели на снегоходы. Им удалось найти 35-летнего москвича и 32-летнюю пензячку и эвакуировать их.

В пресс-службе добавили, что туристы не пострадали, и им не понадобилась медицинская помощь.