«ЕР» поддержала законопроект о невозможности высаживать детей из автобусов

Эксперты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» поддерживают законопроект Минтранса, внесенный на рассмотрение в правительство РФ, согласно которому будет запрещено высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта.

Партия совместно с Минтрансом доработает документ перед его внесением в Государственную Думу. Об этом заявил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский на заседании общественного совета партпроекта.

«Мы все подключились к решению этого вопроса. Мы все вместе должны создавать условия, которые не ставят под угрозу жизнь и здоровье наших детей», — подчеркнул он.

В свою очередь председатель общественного совета Александр Жуков отметил, что в ряде регионов уже приняты регламенты и нормативные акты, которые не допускают высадки школьников из общественного транспорта.

Напомним, Минтранс подготовил проекты федеральных законов «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона, согласно которым устанавливается полный запрет на принудительную высадку из транспортного средства безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, что не освобождает его родителей или иных законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа. Минтранс России письмом от 4 марта 2019 года внес данные законопроекты в правительство Российской Федерации.