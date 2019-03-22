Ильин рассказал о закрытии Бакунинского моста и парковках на ул. Чкалова

В эфире «Эха Пензы» вице-мэр Юрий Ильин сообщил о том, какие участки дорог начнут реконструировать в 2019 году, и есть ли предпосылки закрытия Бакунинского моста уже сейчас.

По словам чиновника, в этом году будет реконструировано несколько объектов. Так, работу проведут на ул. Чкалова.

«Реконструкция будет вестись на участке от ул. Красной до ул. Куйбышева. Предполагается большая работа по организации парковочного пространства. Там — несметное количество машин, и от ул. Красной до ул. Маршала Крылова проехать невозможно, надо лавировать постоянно», — отметил Юрий Ильин.

Также начнется реконструкция объездной дороги в районе Бригадирского моста. В этом году предполагается завершить первый этап: участок от ул. 40 лет Октября до ул. Бийской.

«Дорога проходит по территории двух муниципальных образований: Пензы и Пензенского района. В связи с этим надо было проделать большую работу по изъятию земельных участков, поэтому было решено отдать ее в областную собственность, и сейчас уже область будет заниматься торгами», — пояснил вице-мэр.

Также будет доведена до современных стандартов ул. Чаадаева, в частности, там организуют водоотвод [подробнее о реконструкции объекта можно прочитать здесь]. А вот ул. Попова пока трогать не будут. Предстоит большая работа по разработке проекта этого участка.

Ждет обновление Бакунинский мост. Юрий Ильин заверил: работы начнутся в этом году, но пока переправу закрывать не будут.

«Судя по объему выделенных средств и плану работ, в этом году не будет закрытия проезда по мосту. Конечно, если появятся дополнительные средства, и мы их проторгуем, могут быть изменения. В 2019 году начнем работы по переносу коммуникаций», — сказал он.

А вот примыкающие к мосту улицы ремонт все-таки ожидает, так как они находятся, по определению Юрия Ильина, «в состоянии стиральной доски». Речь идет об ул. Ерик и ул. Транспортной.