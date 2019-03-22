Ситуация, которая сложилась вокруг филиала детской поликлиники № 1 на улице Володарского, 56 в Пензе, накалилась до предела. Родители возмущены переносом лечебного учреждения в здание врачебно-физкультурного диспансера. Чтобы разъяснить все спорные вопросы, для пензенцев организовали встречу 21 марта, но удалось ли добиться хоть какого-то результата?

На встрече с инициативной группой родителей присутствовали уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова, заместитель главы города Иван Краснов, и представители руководства городских поликлиник. И. о. главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника» Галина Гришанович напомнила, что филиал детской поликлиники № 1 в здании на улице Володарского открыли в 2009 году.

«Здание пришло в негодность, мы сделали техническую экспертизу, получили ее в начале марта 2019 года. По результатам, нахождение родителей с детьми и оборудованием там категорически запрещено. Несоответствие есть не только по санитарно-эпидемиологическим нормам, но и по техническим. Все перекрытия, балки пришли в негодность, на стенах — грибок, там вылетают кирпичи, фундамент «ходит». Кроме того, все стены отделаны сайдингом, что противоречит требованиям пожарной безопасности», — сказала она.

Однако пензенцы недовольны, что детей «переселяют» в якобы подвальное помещение областного врачебно-физкультурного диспансера на ул. Володарского, 34.

«Хотят, чтобы наши дети приходили на прием к врачу в помещения с грибком, без окон и вентиляции. У нас и так они болеют», — заявили граждане.

Один из представителей инициативной группы родителей Андрей Ахметов усомнился в достоверности проведенной экспертизы. По данным Галины Гришанович, ее провело бывшее «БТИ», которое находится по адресу: ул. Советская, 1, ныне там расположено МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации».

«Я считаю, что это чистая фальшивка, экспертизу надо еще перепроверить. Но, другой вопрос, вы сказали про панели, разве в 2009 году они были другие?» — поинтересовался пензенец.

И. о. главного врача ГБУЗ «Городская детская поликлиника» ответила, что за это время законодательство изменились, и в 2017 году требования к планированию детских поликлиник стали другие. Тогда у пензенцев возник вопрос, почему еще тогда филиал не был закрыт, если он уже не соответствовал требованиям. Галина Гришанович заверила, что представители лечебного учреждения неоднократно писали письма по этому поводу в вышестоящие инстанции, но безрезультатно.

«Вы говорите, что непричем в сложившейся ситуации, и есть регламент, по которому должны переселить детей. На каком уровне вы компетентны решать подобные вопросы? Я так понимаю, что мы собрались здесь на «театр»: посидеть, поговорить и все. Нам не нужны простые объяснения, нам нужен человек, который может что-то решить. На каком основании вы подписали договор о перемещении поликлиники?» — спросил у Галины Гришанович Андрей Ахметов.

«На основании распоряжения и приказа министерства здравоохранения», — ответила она.

Однако в ходе обсуждения выяснилось, что подписи министра в приказе еще нет, как и самого приказа.

«Вы говорите, что здание — в аварийном состоянии и нас переселить хотят. Но почему тогда там работает частная лаборатория и все с ней в порядке? Висит объявление об открытии аптеки новой? Для детей — аварийное, а для получения денег — все в порядке», — возмутились жители.

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова пояснила, что около трех недель назад по данной ситуации к ней обратилась инициативная группа, родители планировали задать проблемные вопросы лично министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову. Затем она получила письмо, что будет организована отдельная встреча с руководителями детской поликлиники, поэтому она пригласила граждан сюда. Однако из представителей министерства пришел только один человек, но он не компетентен в интересующих родителей вопросах.

«Мне жалко, что сегодня не пришли руководители министерства здравоохранения, я не знаю, по какой причине, потому что письмо я получила от них и позвонила вам, чтобы пригласить инициативную группу. Я просила назначить нашу встречу, когда будет свободно руководство минздрава, также надеялась, что здесь будет учредитель, который сможет ответить на ваши вопросы.

Я полностью согласна с вами. Есть отдельный проект в нацпроекте «Здравоохранение» — «Детское здравоохранение», это и повышение качества предоставления медицинских услуг, и создание комфортной пространственной среды для детей и их родителей в этих учреждениях. В областной детской поликлинике сделали нормальные условия, и в его филиале должны быть такие же. Я не могу сказать о планах, которые есть у минздрава по поводу ремонта, модернизации, реконструкции, мне до сих пор не понятна ситуация. Я вам обещаю, что постараюсь встретиться с вице-губернатором Ларисой Рябихиной, которая курирует здравоохранение, и постараюсь с Чижовой [заместителем министра здравоохранения региона Оксаной Чижовой]. Мне важна также позиция Стрючкова [министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова]", — сказала Елена Столярова.

Дедский омбудсмен предложила организовать еще одну встречу, на которой будет присутствовать министр.

Кроме того, пензенцы подняли не менее волнующий вопрос нехватки кадров и большой текучки врачей.

«Почему врачи не идут работать в поликлинику? В поликлинике был фельдшер-лаборант, потом его убрали, и родители вынуждены были ездить сдавать анализы в другие поликлиники. После жалоб удалось его вернуть, также закупили современное оборудование. Спустя время, лаборант снова исчез вместе с оборудованием», — сказал Андрей Ахметов.

«Когда я была маленькая, у меня был один педиатр, у моего старшего сына, которому 21 год, — тоже. Сейчас второму ребенку пять лет, и у него постоянно меняются участковые. Нас, как котят, везде кидают», — поделилась жительница Пензы.

Галина Гришанович заверила, что с этой проблемой они борются.

«Я вам точно говорю, что у нас никогда не стоял вопрос о закрытии филиала. Кадровый вопрос мы постарались решить: один участок ушел на ул. Гоголя. Осталось два доктора, сейчас мы дополнительно усилили прием: снимает еще двух педиатров [из других поликлиник]. Чтобы не растаскивать поликлинику, мы переводим ее сюда, это вопрос времени. Если здание признано аварийным, даже на период ремонта, придется куда-то переезжать.

Мы не сидим сложа руки. Каждый год мы выезжаем в другие регионы с целью привлечения медицинских кадров, мы были в Волгограде, Воронеже. Три доктора к нам приехали работать из Мордовии», — сообщила она.

Елена Столярова подчеркнула, что родители должны быть уверены в том, что здание поликлиники будет доступным для детей, отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, безопасным. Уполномоченная по правам ребенка сформировала перечень вопросов от пензенцев, которые будут адресованы министру здравоохранения региона:

1. Насколько является профессиональным и законным заключение о техническом состоянии здания по ул. Володарского, 56;



2. Какое здание решено отдать под филиал детской поликлиники № 1;



3. Есть ли заключение от Роспотребнадзора и Росздравнадзора о пригодности помещений цокольного этажа врачебно-физкультурного диспансера под детскую поликлинику;



4. О проблеме дефицита кадров в детской поликлинике и частой сменяемости участковых педиатров.

Родители собрали подписи под обращением.

Встал на сторону родителей и заместитель главы города Иван Краснов, который подчеркнул, что вопросы поставлены правильно. Но, по его мнению, пензенцы слишком глубоко погружаются в проблему и делают выводы лишь на предположениях.

«Ситуация всем известна. Вы услышьте, что перенос филиала — это временная мера. Я посмотрел фотографии помещений [филиала поликлиники на ул. Володарского, 56] - они ужасают. Нельзя отставлять как есть, надо улучшать. Надо стремиться к тому, чтобы сделать поликлинику нормальной и цивилизованной. Эту ситуацию доведем до конца, и я уверен, что все разрешиться», — заверил он.