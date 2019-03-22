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В пензенском Доме молодежи появится бизнес-центр

22 марта в 13:00 294 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время выездного совещания 22 марта обсудил будущее городских объектов.

В здании Дома молодежи планируется разместить центр государственной поддержки и обслуживания предпринимателей с окнами МФЦ для бизнеса, комнатами для переговоров и тренингов, конференц-залами и другими необходимыми помещениями.

Как пояснил заместитель областного правительства Андрей Лузгин, спроектировано около 90 рабочих мест.

«Можно в этом здании создать бизнес-центр с молодежным направлением. Я сформирую рабочую группу с председателем правительства Пензенской области, руководителем аппарата, заместителями председателя правительства, министра образования, чтобы мы никого не забыли, чтобы все было логично, выверено и правильно. На проектно-сметную документацию мы деньги выделим», — сказал Иван Белозерцев.

Он также осмотрел территорию, прилегающую к набережной Суры в районе моста Дружбы. В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в будущем ее планируют реконструировать.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/147999/

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