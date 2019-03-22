Максимально конкретное послание. О чем Белозерцев вновь напомнил чиновникам
Пензенец принимает участие в создании музея рельефов Босха в Брюгге
Онлайн-брифинг по введению нового механизма выплаты пособий по линии ФСС
Ксения Козырь: Кто лучше водит — женщины или мужчины?
Вам будет интересно
Наши новости
Tele2 запускает новый формат розницы
В Пензе большинство дорожных ям залатают к маю
Итоги года от «МегаФона»: россияне стали потреблять больше трафика
Детей — в подвал? Разразился скандал вокруг поликлиники на ул. Володарского, 56
В пензенском Доме молодежи появится бизнес-центр
Ильин рассказал о закрытии Бакунинского моста и парковках на ул. Чкалова
«ЕР» поддержала законопроект о невозможности высаживать детей из автобусов
Пензячку спасли от гибели в крымских горах
Пензенцам объяснили причину сбоя в работе портала госуслуг
«МегаФон» стал стратегическим партнером российского футбола

Губернатор обсудил взаимодействие региона с управлением ФАС России

22 марта в 13:40 208 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 22 марта провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолием Голомолзиным.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия между регионом и российским ведомством.

«С региональным управлением ФАС у нас также налажено хорошее взаимодействие. Вместе работаем над тем, чтобы обеспечить в Пензенской области условия для развития конкуренции, проводим обучающие семинары, встречи. В частности, с главами муниципальных образований, другими должностными лицами с тем, чтобы как можно меньше было у нас нарушений в сфере антимонопольного законодательства», — сказал Иван Белозерцев.

Анатолий Голомолзин выразил главе региона признательность за успешное взаимодействие и отметил хорошую работу регионального управления ФАС РФ.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что Анатолий Голомолзин примет участие в пензенском семинаре-совещании на тему: «Вопросы развития механизмов биржевой торговли зерном, минеральными удобрениями и нефтепродуктами в рамках производства и реализации агропродукции».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/147994/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...