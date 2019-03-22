Губернатор обсудил взаимодействие региона с управлением ФАС России

Стороны обсудили вопросы взаимодействия между регионом и российским ведомством.

«С региональным управлением ФАС у нас также налажено хорошее взаимодействие. Вместе работаем над тем, чтобы обеспечить в Пензенской области условия для развития конкуренции, проводим обучающие семинары, встречи. В частности, с главами муниципальных образований, другими должностными лицами с тем, чтобы как можно меньше было у нас нарушений в сфере антимонопольного законодательства», — сказал Иван Белозерцев.

Анатолий Голомолзин выразил главе региона признательность за успешное взаимодействие и отметил хорошую работу регионального управления ФАС РФ.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что Анатолий Голомолзин примет участие в пензенском семинаре-совещании на тему: «Вопросы развития механизмов биржевой торговли зерном, минеральными удобрениями и нефтепродуктами в рамках производства и реализации агропродукции».