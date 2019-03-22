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В Пензе большинство дорожных ям залатают к маю

22 марта в 13:59 214 просмотров
, об этом в эфире «Эха Пензы» рассказал вице-мэр Юрий Ильин.

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В Пензе весной площадь разрушений на дорогах стала меньше в три раза, об этом в эфире «Эха Пензы» рассказал вице-мэр Юрий Ильин.

«Тема с дорогами животрепещущая, ежегодно, начиная с середины марта, к нам поступают обращения граждан. Другой вопрос, что объем проблем резко уменьшился благодаря двухлетней реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Если раньше было порядка 86 тысяч кв. м дорог, требующих ямочного ремонта (это гигантские цифры), то сейчас имеем 28,5 тысяч кв. м», — отметил вице-мэр.

При этом, по словам Юрия Ильина, большая часть этих разрушений — на улицах, которые включены в план ремонта по БКАД ["Безопасные и качественные автомобильные дороги"] в этом году. Речь идет об ул. Володарского, Суворова, Кижеватова, Бакунина (район драмтеатра), Вишневой, Новороссийской, Новотамбовской, Кольцова, Большой Арбековской, Каракозова.

«Однако самые проблемные объекты мы не можем пока включить в программу, потому что на них планируется реконструкция», — добавил чиновник [об этом читайте здесь].

А вот ул. Максима Горького, Луначарского, проспект Строителей находятся еще на гарантийном обслуживании, там будет проведен ямочный ремонт.

«Полноценным ямочным ремонтом не дают возможности заняться погодные условия. Как только позволит погода, перейдем на ремонт литым асфальтом и струйно-инъекционным методом», — пояснил Юрий Ильин.

Заметные изменения в состоянии дорог пензенцы увидят в конце апреля, заверил чиновник. К ремонту по БКАД намерены приступить после майских праздников.


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