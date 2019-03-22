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В Пензенской области нашли машину пропавшего Андрея Савельева

22 марта в 14:24 184 просмотра
, на котором уехал и не вернулся 21-летний житель села Большой Колояр Наровчатского района Андрей Савельев.

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В Пензенской области нашли автомобиль, на котором уехал и не вернулся 21-летний житель села Большой Колояр Наровчатского района Андрей Савельев.

Информация появилась в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники «Лизы Алерт» сообщили, что белый ВАЗ-2106 действительно нашли.

«Пока точное местонахождение автомобиля сказать не можем, так как полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия. Когда появятся новости об Андрее, мы сразу сообщим в группе», — написал представитель поискового отряда.

Напомним, молодой человек 17 февраля вышел из дома в селе Большой Колояр, сел в автомобиль ВАЗ-2106 и уехал в неизвестном направлении. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефонам: 8-(8412)-630−249 или 8−999−261−64−71.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/la_penza , https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/

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