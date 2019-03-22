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Гендиректор «Экспресса» предложил провести дебаты праймериз «ЕР» в прямом эфире

22 марта в 14:38 120 просмотров

В Пензе продолжается регистрация участников праймериз от «Единой России» на выборы в Гордуму.

На заседании реготделения партии 22 марта зарегистрировали 17 человек. Среди них — бизнесмены, общественные деятели, преподаватели и др. Всего в списке участников предварительного голосования, по состоянию на 22 марта, — 27 человек.

Последний день приема документов от желающих принять участие в предварительном голосовании — 30 апреля. В праймериз могут принимать участие не только члены партии, но и ее сторонники.

Для кандидатов предварительного голосования будут организованы дебаты. Участники праймериз будут обсуждать рост доходов, доступность дошкольного образования, экологическое благополучие, развитие экономики, продолжительность жизни и др.

Транслировать дебаты будет телеканал «Экспресс», до этого их можно было увидеть только в интернете. Гендиректор ТК Степан Парфенов предложил организовать дебаты в прямом эфире.

Праймериз — предварительное голосование перед основными выборами, которое проводится в рамках одной партии, чтобы выявить мнение электората и выбрать одного наиболее популярного кандидата для предстоящих выборов.


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