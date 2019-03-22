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Машины пензенцев тонут на улице Антонова. ФОТО

22 марта в 14:47 124 просмотра

Пензенцы в Сети пожаловались на гигантские лужи в микрорайоне ГПЗ-24.

Пользователь опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что возле дома № 27 по улице Антонова образовались огромные лужи.

«Людям приходится лезть на изгородь, чтобы их не окатило, а машины тонут и ломаются», — добавил автор поста.

Пользователи в комментариях отметили, что подобное происходит на улице Антонова каждый год.

В микрораоне ГПЗ-24 действительно существует проблема с образованием гиганстких луж. Так, весной 2018 года неподалеку от спортивно-ледового комплекса на улице Антонова образовалась огромная лужа. В ней утонул автомобиль пензенца.

Фотография: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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