Дело «Инвест-Гаранта» предали в центральный аппарат СК РФ

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководитель регионального СУ СКР Дмитрий Матушкин ответили на вопросы пензенцев, вложивших деньги в ООО «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М».

«Дело находится в Следственном комитете, его расследованием занимаются специалисты, которые проверяют каждую деталь. Это необходимо для того, чтобы установить все обстоятельства той ситуации, в которой оказались люди», — отметил Иван Белозерцев.

Дмитрий Матушкин рассказал потерпевшим, как проходит расследование уголовного дела.

«Следствие продолжает устанавливать обстоятельства совершенного преступления и осуществлять сбор доказательств, необходимых и достаточных для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц», — сказал он.

Во время встречи потерпевшим вкладчикам рассказали о том, что уголовное дело передается в центральный аппарат СК РФ, сообщили в пресс-центре регионального правительства.