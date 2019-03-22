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Дело «Инвест-Гаранта» предали в центральный аппарат СК РФ

22 марта в 15:35 268 просмотров
, вложивших деньги в ООО «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М».

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководитель регионального СУ СКР Дмитрий Матушкин ответили на вопросы пензенцев, вложивших деньги в ООО «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М».

«Дело находится в Следственном комитете, его расследованием занимаются специалисты, которые проверяют каждую деталь. Это необходимо для того, чтобы установить все обстоятельства той ситуации, в которой оказались люди», — отметил Иван Белозерцев.

Дмитрий Матушкин рассказал потерпевшим, как проходит расследование уголовного дела.

«Следствие продолжает устанавливать обстоятельства совершенного преступления и осуществлять сбор доказательств, необходимых и достаточных для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц», — сказал он.

Во время встречи потерпевшим вкладчикам рассказали о том, что уголовное дело передается в центральный аппарат СК РФ, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/148029/

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