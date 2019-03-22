Дело «Инвест-Гаранта» предали в центральный аппарат СК РФ

«Дело находится в Следственном комитете, его расследованием занимаются специалисты, которые проверяют каждую деталь. Это необходимо для того, чтобы установить все обстоятельства той ситуации, в которой оказались люди», — отметил Иван Белозерцев.
Дмитрий Матушкин рассказал потерпевшим, как проходит расследование уголовного дела.
«Следствие продолжает устанавливать обстоятельства совершенного преступления и осуществлять сбор доказательств, необходимых и достаточных для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц», — сказал он.
Во время встречи потерпевшим вкладчикам рассказали о том, что уголовное дело передается в центральный аппарат СК РФ, сообщили в пресс-центре регионального правительства.