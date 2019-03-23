Как не заболеть гепатитом А

Как передается гепатит А, каковы основные стадии заболевания и меры его профилактики? Об этом рассказывает врач пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Чепасова.

Вирусный гепатит А — это острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом, характеризуется фекально-оральным механизмом передачи, симптомами интоксикации, нарушениями функции печени различной степени тяжести и доброкачественным течением.

Вирус гепатита А хорошо приспосабливается в окружающей среде, проявляет высокую устойчивость к действию кислот, щелочей; при комнатной температуре сохраняется более месяца, в воде — в течение 10 месяцев. Отмечается высокая чувствительность вируса к хлорамину, ультрафиолетовому облучению. Погибает он в процессе кипячения через пять минут.

Источником заражения служит больной человек: с бессимптомной формой гепатита А, больной стертой — безжелтушной — формой (их значительное большинство — около 70%) и больной с классической желтушной формой инфекции.

Из организма человека вирусы выделяются с фекалиями. Максимальное содержание вируса в фекалиях больного человека отмечается уже в конце инкубационного периода и в первые недели болезни. Это означает, что вирус гепатита А передается от инфицированных лиц еще до появления у них явных признаков болезни.

Заражение здорового человека чаще всего происходит при употреблении недоброкачественной воды, а также при заглатывании ее во время купания в загрязненных водоемах.

Вирус гепатита А может проникнуть в организм человека при употреблении инфицированных продуктов, которые не подвергаются термической обработке. К таким продуктам относятся ягоды, овощи, зелень. Если вирус попадает в водоемы со сточными водами, он может накапливаться в телах моллюсков, которые при нарушении технологии приготовления могут привести к заражению гепатитом А.

При несоблюдении правил личной гигиены вирус проникает в организм человека через грязные руки во время еды, курения, при тесном контакте с больными гепатитом А (во время ухода за ними и нарушении правил гигиены).

Восприимчивость людей к вирусу — высокая. Заболевание имеет выраженную сезонность (сентябрь-декабрь) и периодичность. Подъемы заболеваемости отмечаются через каждые шесть-восемь лет.

Вирус имеет повсеместное распространение, чаще встречается в странах с низким социально-экономическим и культурным уровнем развития. Болеют люди всех возрастов, но чаще всего дети младшего возраста. В последнее время наметилась тенденция к смещению заболеваемости от детей младшей возрастной группы к подросткам и лицам молодого и среднего возраста.

У детей отмечается более легкое течение заболевания, в два-три раза чаще встречаются безжелтушные формы. Почти для всех взрослых характерна желтушная форма заболевания и тяжелое течение.

Инфекционный процесс при гепатите А имеет несколько периодов:

1. Инкубационный (время от момента проникновения возбудителя до появления первых признаков заболевания).

С момента заражения до появления первых симптомов болезни проходит от 7 до 50 дней, в среднем, 15−30 дней.

2. Преджелтушный

Начало заболевания может проявляться ухудшением аппетита, появлением тошноты, рвоты, тяжести в правом подреберье. Возможно появление гриппоподобных симптомов: повышение температуры тела, появление кашля, насморка, головной боли. В конце периода изменяется окраска мочи (приобретает темно-коричневый цвет) и кала (обесцвечивается). Именно эти симптомы вызывают тревогу и служат поводом для обращения к врачу.

3. Желтушный

Для этого периода характерно желтушное окрашивание слизистых оболочек полости рта, склер, кожи и улучшение общего самочувствия больных. Длительность заболевания — от 3 недель до 1,5−2 месяцев.

Исход заболевания благоприятен, в большинстве случаев заканчивается выздоровлением. В редких случаях могут быть обострения и рецидивы заболевания.

При появлении первых признаков заболевания надо немедленно обратиться к врачу для своевременного получения квалифицированного лечения, для решения вопроса о необходимости госпитализации больного человека в инфекционную больницу.

Кроме того, в очаге заболевания необходимо будет провести противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекции.

Какие мероприятия проводятся с целью профилактики вирусного гепатита А?

Пассивная иммунизация проводится по эпидемическим показаниям не позднее 7−10 дня от предполагаемого контакта с больным. С этой целью применяется 10% коммерческий иммуноглобулин или специфический иммуноглобулин с повышенным содержанием защитных антител. Пассивная иммунизация обеспечивает защиту на 3−5 месяцев.

Активная иммунизация — вакцинация населения против гепатита А проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Рекомендовано начинать вакцинацию с одного года, вводится вакцина внутримышечно в плечо или бедро, через 6−12 месяцев необходимо повторное введение бустерной дозы. Вакцинация обеспечивает защиту от гепатита А на пять и более лет.

Неспецифические меры защиты от гепатита А:

— строго соблюдать правила личной гигиены: мыть руки с мылом после каждого посещения туалета, после прихода с улицы, перед едой, перед приготовлением пищи;

— пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены;

— тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением в чистой проточной воде; сухофрукты обдавать кипятком;

— строго выдерживать технологию приготовления блюд;

— пить кипяченую воду или бутилированную;

— приучать ребенка с детства к соблюдению правил личной гигиены;

— проводить гигиеническое обучение по профилактике ВГА работников пищевой промышленности и общественного питания, детских учреждений.