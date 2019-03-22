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Пензенским ветеранам начали выдавать жилищные сертификаты

22 марта в 16:03 240 просмотров

В Пензенской области начали выдавать жилищные сертификаты ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей.

Так, в 2019 году в Пензенской области 7 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 72 члена семей погибших (умерших) ветеранов получили право на единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Для этого из федерального бюджета было выделено 99 млн 823 тыс. рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Размер свидетельства на получение жилья в этом году составляет 1 млн 260 тыс. рублей. Срок его действия — шесть месяцев.

Напомним, в Пензенской области с начала действия социальной программы 9200 ветеранов, членов семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/148048/

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