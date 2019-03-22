В Спутнике проверили качество детских развлечений (видео)

И ярким подтверждением этого является спортивно-развлекательный комплекс «Город развлечений». На площади размером более 10 000 кв. м найдется занятие для каждого ребенка. Айкидо, хип-хоп, скалолазание, детский клуб, уроки вокала и английского, шахматы и театральная студия… Перечислять можно долго, но лучше один раз увидеть!



«Я чувствую себя уверенной, ловкой. Для меня нет преград», — призналась Вероника Лисицкая, которая регулярно тренируется на скалодроме.



«Я учу детей импровизации, чтобы они всегда могли передать настроение любой музыки», — подчеркнул тренер по хип-хопу Павел Волков.



Еще больше комментариев специалистов и мнений спортсменов, смешные моменты и серьезные факты о работе «Города развлечений» — все это в очередном выпуске «Контроля качества». Как всегда — информативно, увлекательно и с юмором.