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В Спутнике проверили качество детских развлечений (видео)

22 марта в 16:41 212 просмотров
, инфраструктура, развлечения — все направлено на гармоничное развитие и воспитание детей.

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Город Спутник создан для счастливой семейной жизни. Экология, инфраструктура, развлечения — все направлено на гармоничное развитие и воспитание детей.

И ярким подтверждением этого является спортивно-развлекательный комплекс «Город развлечений». На площади размером более 10 000 кв. м найдется занятие для каждого ребенка. Айкидо, хип-хоп, скалолазание, детский клуб, уроки вокала и английского, шахматы и театральная студия… Перечислять можно долго, но лучше один раз увидеть!

«Я чувствую себя уверенной, ловкой. Для меня нет преград», — призналась Вероника Лисицкая, которая регулярно тренируется на скалодроме.

«Я учу детей импровизации, чтобы они всегда могли передать настроение любой музыки», — подчеркнул тренер по хип-хопу Павел Волков.

Еще больше комментариев специалистов и мнений спортсменов, смешные моменты и серьезные факты о работе «Города развлечений» — все это в очередном выпуске «Контроля качества». Как всегда — информативно, увлекательно и с юмором.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

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