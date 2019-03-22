22 марта в областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко прошла конференция, посвященная вопросам ранней диагностики и профилактики колоректального рака. Лекцию для пензенских врачей провел хирург-онколог Бадма Башанкаев — член Американского общества колоректальных хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов.

По словам онколога Бадмы Башанкаева, который ездит с лекциями по регионам России и рассказывает коллегам-врачам о последних мировых рекомендациях и отечественных реалиях ранней диагностики колоректального рака, это заболевание в современном мире является одним из самых грозных убийц, но его можно остановить.

«Проведя несложные исследования, такие как колоноскопия, иммунохимический тест кала на скрытую кровь, мы можем на ранней стадии диагностировать, а значит, победить колоректальный рак. В России 70 тысяч человек в год узнают, что у них рак толстой кишки, и где-то у 30−60% из них — запущенная форма. К сожалению, почти 50% в первый год умирают. Это неправильно, ведь болезнь предотвращаемая: если убрать полип в просвете кишки, то рака не будет», — уверен колопроктолог.

Он отметил, что главная цель таких встреч с врачами — напомнить им о том, что необходимо вести активную информационную работу с населением.

«Коллеги за рутиной, за плотным расписанием, 12-минутными осмотрами просто забывают назначить колоноскопию. Нужно изменить эту ситуацию. Такие группы врачей — наши боевые ячейки, которые позволяют снизить заболеваемость колоректальным раком», — подчеркнул Бадма Башанкаев.

Заведующий отделением абдоминальной онкологии пензенского онкодиспансера Вячеслав Гудошников, открывая конференцию, ознакомил собравшихся — врачей общей практики, гастроэнтерологов, онкологов и студентов-медиков — с ситуацией в мире, стране и в регионе, связанной с заболеваемостью колоректальным раком.

«Среди всех онкозаболеваний он занимает третье место по распространенности среди мужчин и второе — среди женщин. В России около 25% случаев колоректального рака диагностируется на четвертой стадии, одногодичная смертность составляет 24%. По Пензенской области примерно 13,5% смертей среди онкозаболеваний приходится на колоректальный рак. Но 52% пациентов в регионе после диагноза проживают пять и более лет», — рассказал Вячеслав Гудошников.

Пензенский онколог отметил, что в регионе за последние 10 лет заболеваемость колоректальным раком выросла в полтора раза. Особую тревогу вызывает высокий процент выявляемости этого онкозаболевания на четвертой стадии.

ИА «Пенза-Пресс» готовит большой материал со столичным колопрокторогом Бадмой Башанкаевым и завотделением областного онкодиспансера Вячеславом Гудошниковым, в котором специалисты расскажут об информативном скрининге колоректального рака, продуктах-провокаторах этого онкозаболевания, отличиях российской и зарубежной методик лечения, недостатках отечественных лекарств и способах ранней диагностики смертельно опасного недуга.

О том, почему человеческий организм год от года становится все уязвимее перед раком, что такое «пятилетняя» и «годичная выживаемость», как профилактика может спасти жизнь и почему россияне нередко предпочитают лечиться за границей, можно почитать в интервью «Пенза-Пресс» с заместителем главврача областного онкодиспансера Дмитрием Чичеватовым.

Как пензенские врачи подходят к лечению рака молочной железы, много ли пациентов с таким диагнозом проживает больше пяти лет и с какими тревожными признаками нужно немедленно идти в больницу, можно узнать из интервью с заведующим хирургическим отделением № 1 областного онкодиспансера Михаилом Серкиным.