В Пензе зарегистрировали еще 17 участников предварительного голосования «ЕР»

22 марта состоялось очередное заседание Пензенского регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Пензенской городской Думы. Региональный оргкомитет утвердил кандидатуры для участия в предварительном голосовании и обсудил проведение дебатов.

Документы на участие в ПГ подали члены партии: директор АНО «Центр содействия и развития молодежных инициатив» Александр Антонов, главный редактор государственного автономного учреждения Пензенской области «Региональное информационное агентство Пензенской области» Иван Атяшкин, кладовщик обособленного предприятия ООО «Фрезениус Нефрокеа» Василий Борщев, Денис Горбунов, доцент кафедры «Государственно-правовые дисциплины» «Пензенский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ПГУ») Алена Гусева, генеральный директор ООО «Строительная компания «Дубрава», депутат Пензенской городской Думы Денис Желиховский, генеральный директор ООО «Моторные технологии» Ольга Изранова, директор муниципального бюджетного учреждения спортивной школы № 1 Александр Калмаков, директор по стратегическому развитию ООО «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, учредитель и исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, коммерческий директор «Завод ПензЭнергоМаш» Елена Мещерякова, заведующий отделением травматологии № 1 в ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина» Владимир Миронов, инженер АО «Радиозавод» Владислав Никитин, генеральный директор ООО «Пензастройпроект» Сергей Палювин, генеральный директор ООО «Партнер», депутат Пензенской городской Думы Борис Панин, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 123 г. Пензы «Семицветик» Екатерина Потанина и педагог-организатор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения области «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса» Татьяна Сенаторова.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин отметил, что открытость проведения внутрипартийного голосования вызвала большой интерес и активность со стороны пензенцев. Документы на участие в предварительном голосовании поступают в оргкомитет партии каждый день.

«На первом заседании мы рассмотрели 10 кандидатов на предварительное голосование. Сегодня еще 17. Это представители разных сфер нашей жизни: промышленности, медицины, образования, социальной сферы, общественных организаций. Это не может не радовать, поскольку в наших рядах появляются новые люди. Они готовы предложить новые взгляды для решения проблем, которые волнуют избирателей», — сказал он.

Мария Львова-Белова призналась, что никогда не думала, что будет пробовать себя на политической арене.

«Моя социальная работа навела на мысль, что можно сделать гораздо больше, будучи, например, депутатом городской думы. Есть ряд вопросов, которые очень сложно решить, являясь только общественным деятелем. Меня беспокоит тема материнства и детства, приемного родительства, опеки и попечительства. Очень надеюсь, что если я стану депутатом, у меня будет возможность кардинально изменить этот вопрос в Пензе», — поделилась она.

Также на заседании оргкомитета обсуждалось проведение дебатов между участниками ПГ.

«С 6 апреля начинается новый этап предварительного голосования. Это публичные дебаты. Темы определены по согласованию с федеральным центром. В один день мы планируем обсуждение четырех тем и присутствие на площадке одновременно восьми кандидатов предварительного голосования. Каждый кандидат предварительного голосования обязан принять участие не менее, чем в двух дебатах», — подытожил Валерий Лидин.