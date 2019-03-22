Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 23 марта.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,7420 руб. до 63,7705 руб., а курс евро понизился с 72,7870 руб. до 72,5900 руб.

Золото будет стоить 2 688,11 рублей за грамм, серебро — 31,86, платина — 1 759,13, палладий — 3 247,62 руб./гр.