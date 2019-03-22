Максимально конкретное послание. О чем Белозерцев вновь напомнил чиновникам
Пензенец принимает участие в создании музея рельефов Босха в Брюгге
Онлайн-брифинг по введению нового механизма выплаты пособий по линии ФСС
Ксения Козырь: Кто лучше водит — женщины или мужчины?
Вам будет интересно
Наши новости
Курс доллара опустился ниже 64 рублей
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Курс евро снизился до 72 рублей
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
Центробанк повысил курсы доллара и евро
Центробанк установил курс валют на 15 марта
Курсы доллара и евро продолжают снижаться
Курс доллара понизился до 65,7 руб
Курс доллара практически достиг 66 рублей
Курс доллара продолжает расти

Курс евро понизился, доллара — вырос

22 марта в 17:31 166 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 23 марта.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,7420 руб. до 63,7705 руб., а курс евро понизился с 72,7870 руб. до 72,5900 руб.

Золото будет стоить 2 688,11 рублей за грамм, серебро — 31,86, платина — 1 759,13, палладий — 3 247,62 руб./гр.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...