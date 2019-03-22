Мэр Пензы поручил начать собирать пыль с дорог

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, осмотр прошел в ходе первой санитарной пятницы, проведенной в рамках месячника по благоустройству. Виктор Кувайцев отметил, что многие муниципальные учреждения, крупные предприятия и торговые центры приводят в порядок прилегающие территории.

Главам администраций районов Пензы мэр поручил более тщательно подойти к контролю над очисткой красных линий и дворовых территорий от мусора.

«В местах, где снег растаял, обнажается неприглядная картина: бутылки, банки, пакеты. Все, что набросали за зиму, нужно оперативно убирать», — сказал он.

Кроме того, оценив состояние городских территорий, Виктор Кувайцев отметил, что на крупных магистралях пора собирать пыль.

«Учитывая сложившиеся погодные условия, следует начинать очищать отдельные участки улично-дорожной сети от скопившихся за зиму грязи и песка, чтобы избежать их распространения», — такую задачу мэр поставил МУП «Пензадормост».