Максимально конкретное послание. О чем Белозерцев вновь напомнил чиновникам
Пензенец принимает участие в создании музея рельефов Босха в Брюгге
Онлайн-брифинг по введению нового механизма выплаты пособий по линии ФСС
Ксения Козырь: Кто лучше водит — женщины или мужчины?
Вам будет интересно
Наши новости
В Мокшанском районе администрация купит фейерверк
В Спутнике проверили качество детских развлечений
«Пензаконцерт» оштрафовали за возрастные ограничения концерта Jah Khalib
Пензенским ветеранам начали выдавать жилищные сертификаты
Дело «Инвест-Гаранта» предали в центральный аппарат СК РФ
Tele2 запускает новый формат розницы
В Пензе большинство дорожных ям залатают к маю
Губернатор обсудил взаимодействие региона с управлением ФАС России
Итоги года от «МегаФона»: россияне стали потреблять больше трафика
Детей — в подвал? Разразился скандал вокруг поликлиники на ул. Володарского, 56

Мэр Пензы поручил начать собирать пыль с дорог

22 марта в 17:23 198 просмотров

22 марта в ходе объезда города мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начать работу пылеуборочной техники.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, осмотр прошел в ходе первой санитарной пятницы, проведенной в рамках месячника по благоустройству. Виктор Кувайцев отметил, что многие муниципальные учреждения, крупные предприятия и торговые центры приводят в порядок прилегающие территории.

Главам администраций районов Пензы мэр поручил более тщательно подойти к контролю над очисткой красных линий и дворовых территорий от мусора.

«В местах, где снег растаял, обнажается неприглядная картина: бутылки, банки, пакеты. Все, что набросали за зиму, нужно оперативно убирать», — сказал он.

Кроме того, оценив состояние городских территорий, Виктор Кувайцев отметил, что на крупных магистралях пора собирать пыль.

«Учитывая сложившиеся погодные условия, следует начинать очищать отдельные участки улично-дорожной сети от скопившихся за зиму грязи и песка, чтобы избежать их распространения», — такую задачу мэр поставил МУП «Пензадормост».

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/oktyab_/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...