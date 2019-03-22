Пензенцы принимают участие в интеллектуальной олимпиаде ПФО

В интеллектуальных состязаниях примут участие 210 человек из 14 регионов ПФО, в том числе — Пензенской области. Все они — победители внутривузовских и региональных этапов. Оценивать знания будут свыше 50 экспертов и гостей.

«Уважаемые участники! Вы прошли через систему отборочных мероприятий и теперь с достоинством представляете честь своих учебных заведений и регионов на окружном уровне. Уверен, что участие в соревнованиях и конкурсах олимпиады поможет вам состояться в мире высоких технологий и научного поиска, даст навыки активного мышления и основания для постоянного самоопределения», — обратился к ребятам заместитель полпреда президента России в ПФО Олег Машковцев.

Программа окружного этапа «IQ ПФО» включает пять видов интеллектуальных соревнований: «Робототехника», «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?» и «Спортивное программирование». Итоги подведут 23 марта, сообщает пресс-служба полпреда.