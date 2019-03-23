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В Пензенской области разыскивают мужчину, пропавшего 10 лет назад

23 марта в 09:43 448 просмотров

В Пензенской области разыскивают без вести пропавшего жителя Тамалы Василия Сурина.

98-летний мужчина ушел из дома на улице Коммунистической в ноябре 2009 года и не вернулся.

Приметы: рост — 155 см, худощавого телосложения, волосы — прямые, седые, короткие, лицо — овальное, брови — дугообразные. Особая примета — отсутствует правый глаз, установлен стеклянный протез.

Был одет в демисезонную куртку коричневого цвета, спортивную одежду черного цвета и черные сапоги.

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

«При наличии информации о местонахождении Василия Сурина или обстоятельствах его безвестного исчезновения нужно позвонить по телефону: 8 (84153)-2−05−20 либо 02», — добавили в пресс-службе.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1318165/

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