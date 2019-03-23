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У несовершеннолетнего пензенца выбивали деньги

23 марта в 10:28 368 просмотров

В Пензенской области во время проведения личного приема граждан руководителем регионального СУ СКР Дмитрием Матушкиным возбудили уголовное дело по факту вымогательства денег у несовершеннолетнего.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, к руководителю ведомства обратилось руководство колледжа и представитель регионального минобра. Они рассказали, что неизвестные вымогают деньги у студентов.

В отношении 18-летнего парня возбудили уголовное дело. Оказалось, что он в январе-феврале вместе с друзьями требовал 6000 от несовершеннолетнего студента колледжа. Они избивали его, угрожали новыми побоями и увеличением суммы «долга».

Парня задержали, ему предъявили обвинение в вымогательстве. Личности остальных участников группы пока установить не удалось. Расследование продолжается.


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