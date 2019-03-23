Стала известна основная причина смерти российских мужчин

Оказалось, что около 70% случаев смерти мужчин трудоспособного возраста связаны со злоупотреблением алкоголем. По ее словам, «огромный ресурс» снижения смертности зависит от образа жизни граждан.

Вероника Скворцова пояснила, что самая уязвимая возрастная категория — люди от 50 до 60 лет. Так, россияне, дожившие до 55 лет, в среднем живут 79 лет.

«Проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14−16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — подчеркнула она.

Министр добавила, что таким образом можно предотвратить количество смертей более чем на 40%.