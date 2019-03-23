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Стала известна основная причина смерти российских мужчин

23 марта в 10:59 310 просмотров
, сообщают РИА Новости.

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Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала главную причину смерти мужчин, сообщают РИА Новости.

Оказалось, что около 70% случаев смерти мужчин трудоспособного возраста связаны со злоупотреблением алкоголем. По ее словам, «огромный ресурс» снижения смертности зависит от образа жизни граждан.

Вероника Скворцова пояснила, что самая уязвимая возрастная категория — люди от 50 до 60 лет. Так, россияне, дожившие до 55 лет, в среднем живут 79 лет.

«Проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14−16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — подчеркнула она.

Министр добавила, что таким образом можно предотвратить количество смертей более чем на 40%.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-690084/

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