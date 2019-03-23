Две жительницы Лунино лишили своих маленьких детей алиментов

По данным пресс-службы Лунинского районного суда, у обеих женщин есть несовершеннолетние дети, которым они должны платить алименты. Однако матери не выполняли эти обязанности.

В результате на сельчанок составили административные протоколы, но женщины проигнорировали и это. Так они оказались в суде. Только после этого они признали свою вину и раскаялись.

Одной из них назначили шесть месяцев исправительных работ, а второй — семь месяцев. Помимо этого, 10% от их зарплат будет удержано в доход государства.