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Две жительницы Лунино лишили своих маленьких детей алиментов

23 марта в 11:49 282 просмотра

В Лунинском районе за неуплату алиментов осудили двух местных жительниц.

По данным пресс-службы Лунинского районного суда, у обеих женщин есть несовершеннолетние дети, которым они должны платить алименты. Однако матери не выполняли эти обязанности.

В результате на сельчанок составили административные протоколы, но женщины проигнорировали и это. Так они оказались в суде. Только после этого они признали свою вину и раскаялись.

Одной из них назначили шесть месяцев исправительных работ, а второй — семь месяцев. Помимо этого, 10% от их зарплат будет удержано в доход государства.


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