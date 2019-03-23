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В Пензе отремонтируют дорогу на улице Байдукова

23 марта в 11:11 306 просмотров

В Пензе разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт улицы Байдукова

В Пензе разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт дороги по улице Байдукова. Участок 23 марта осмотрел глава горадминистрации Виктор Кувайцев.

В пресс-службе мэрии отметили, что в основном по ней ездят большегрузы, что не лучшим образом сказывается на покрытии дороги.

«В связи с этим объем работ большой — надо сделать хорошее основание, обеспечить отвод воды с проезжей части, обустроить пешеходную зону. В этом году документация будет готова. Будем рассчитывать на то, чтобы в следующем году включить объект в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил Виктор Кувайцев.

В пресс-службе добавили, что до этого момента дорогу будут поддерживать в проезжем состоянии. В настоящее время ее уже осыпали щебнем.

«Если предприятия не будут убирать снег, вода так и продолжит скапливаться на проезжей части, щебень будет выбиваться. Как только дорога подсохнет, у нас будет возможность завести сюда асфальтовую крошку», — подытожил мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_razrabatyvaetsya_proektno_smetnaya_dokumentatsiya_na_remont_ulitsy_baydukova/

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