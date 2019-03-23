В Пензе отремонтируют дорогу на улице Байдукова

В Пензе разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт дороги по улице Байдукова. Участок 23 марта осмотрел глава горадминистрации Виктор Кувайцев.

В пресс-службе мэрии отметили, что в основном по ней ездят большегрузы, что не лучшим образом сказывается на покрытии дороги.

«В связи с этим объем работ большой — надо сделать хорошее основание, обеспечить отвод воды с проезжей части, обустроить пешеходную зону. В этом году документация будет готова. Будем рассчитывать на то, чтобы в следующем году включить объект в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил Виктор Кувайцев.

В пресс-службе добавили, что до этого момента дорогу будут поддерживать в проезжем состоянии. В настоящее время ее уже осыпали щебнем.

«Если предприятия не будут убирать снег, вода так и продолжит скапливаться на проезжей части, щебень будет выбиваться. Как только дорога подсохнет, у нас будет возможность завести сюда асфальтовую крошку», — подытожил мэр.