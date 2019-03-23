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На трассе под Тамбовом нашли брошенную машину с пензенскими номерами

23 марта в 12:26 560 просмотров
группе соцсети «ВКонтакте» обсуждают тревожный пост с сайта Drive2.ru.

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Пензенцы в группе соцсети «ВКонтакте» обсуждают тревожный пост с сайта Drive2.ru.

«Машина стоит 8 часов на 360 километре трассы М-6 [в Тамбовской области]. Когда ехал обратно, никого не было. До ближайшей деревни верст 10. Регион не наш, всякое бывает…», — написал автор поста.

На снимке, который пользователь прикрепил к записи, запечатлен автомобиль ВАЗ с номерами Пензенского региона. Подписчики группы в комментариях посоветовали автору обратиться в полицию.

Подписчики группы «Это Пенза, Карл» соцсети «ВКонтакте» предположили, что машина находится под арестом приставов.

«Находится ли машина в угоне — не понятно. Судя по информации с сайта ГИБДД, на ней висит запрет на регистрационные действия от приставов. Может, водитель бросил машину и убежал», — написал пользователь Дмитрий.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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