На трассе под Тамбовом нашли брошенную машину с пензенскими номерами

«Машина стоит 8 часов на 360 километре трассы М-6 [в Тамбовской области]. Когда ехал обратно, никого не было. До ближайшей деревни верст 10. Регион не наш, всякое бывает…», — написал автор поста.

На снимке, который пользователь прикрепил к записи, запечатлен автомобиль ВАЗ с номерами Пензенского региона. Подписчики группы в комментариях посоветовали автору обратиться в полицию.

Подписчики группы «Это Пенза, Карл» соцсети «ВКонтакте» предположили, что машина находится под арестом приставов.

«Находится ли машина в угоне — не понятно. Судя по информации с сайта ГИБДД, на ней висит запрет на регистрационные действия от приставов. Может, водитель бросил машину и убежал», — написал пользователь Дмитрий.

Официальной информации о случившемся нет.