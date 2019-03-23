Пензенские школьники побывали в историческом здании областного ЗакСобра

Для юных пензенцев там провели экскурсию и урок парламентаризма.

«Ежегодно у нас в гостях бывают около 2000 юных граждан. Они знакомятся с базовыми основами парламентаризма, узнают об избирательной системе, развитии молодежной политики. При Законодательном Собрании действует молодежный парламент, который стал школой лидеров для инициативных ребят и кузницей кадров для органов власти Пензенской области. Пусть вы не станете политиками, но вы сейчас должны сконцентрировать все свои усилия на учебе, чтобы в будущем реализоваться, стать достойными гражданами и патриотами Отечества», — сказал спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Школьники узнали о государственном устройстве Российской Федерации, системе формирования законодательной власти на современном этапе, деятельности Совета Федерации и Госдумы, а также изнутри увидели «кухню» регионального парламента, познакомились с направлениями развития области и с законами, которые направлены на улучшение качества жизни населения, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.