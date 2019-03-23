Виктор Кувайцев: Не надо ждать, когда мусор поплывет

Районным администрациям выделили средства на уборку от строительного мусора и порубочных остатков контейнерных площадок, размещенных на муниципальных земельных участках.

«Снег активно тает, не надо ждать, когда мусор поплывет. Не теряйте времени и с сегодняшнего дня организуйте выход подрядных организаций на расчистку данных объектов», — сказал Виктор Кувайцев.

В пресс-службе мэрии напомнили, что с 1 января вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Теперь содержание площадок, расположенных на муниципальных земельных участках, стало входить в компетенцию органов местного самоуправления.

Всего в Пензе — 722 контейнерные площадки для жилого фонда, 457 из них расположены на муниципальных земельных участках.