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Виктор Кувайцев: Не надо ждать, когда мусор поплывет

23 марта в 13:21 284 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев 23 марта провел совещание по благоустройству.

Районным администрациям выделили средства на уборку от строительного мусора и порубочных остатков контейнерных площадок, размещенных на муниципальных земельных участках.

«Снег активно тает, не надо ждать, когда мусор поплывет. Не теряйте времени и с сегодняшнего дня организуйте выход подрядных организаций на расчистку данных объектов», — сказал Виктор Кувайцев.

В пресс-службе мэрии напомнили, что с 1 января вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Теперь содержание площадок, расположенных на муниципальных земельных участках, стало входить в компетенцию органов местного самоуправления.

Всего в Пензе — 722 контейнерные площадки для жилого фонда, 457 из них расположены на муниципальных земельных участках.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_pristupit_k_ochistke_raspolozhennykh_na_munitsipalnoy_zemle_konteynernykh_/

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